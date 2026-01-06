Размер шрифта
«Лоб в лоб»: появились кадры с места серьезного ДТП в Сочи, на месте реанимация

В Сочи на видео сняли последствия серьезного лобового ДТП
Телеграм-канал «ДТП Сочи»

В Сочи иномарка столкнулась с Lada Niva. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП Сочи».

«Вот авария была, вот она и есть. Лобовое столкновение. Скорая приехала, у кого-то серьезная травма», — рассказал очевидец.

На кадрах, снятых сочинцем, видно, что на место аварии прибыл реанимобиль. По словам автора записи, в результате ДТП движение на улице Пластунской в центральном районе Сочи было сильно затруднено.

По данным канала, водитель Kia выехал на встречную полосу движения и врезался в Lada Niva. О пострадавших не сообщается.

До этого в Ростовской области автомобиль с людьми разорвало пополам в серьезном ДТП. На кадрах, размещенных в сети, видно, что автомобили получили серьезные повреждения, а их детали в момент столкновения разлетелись по проезжей части. Кроме того, белая машина перевернулась и вылетела в кювет, приземлившись на крышу: у транспорта отлетела передняя часть. Также заметно, что на место прибыли оперативные службы города.

Ранее в Ленобласти ребенок пострадал в ДТП с автобусами.

