Видео: в Ленобласти ребенок пострадал в ДТП с автобусами

В Ленобласти ребенок получил сотрясение в серьезном ДТП с автобусами

В Ленинградской области столкнулись два автобуса с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«В районе железнодорожной станции Лосево столкнулись рейсовый автобус и микроавтобус. У первого разбито лобовое стекло, а также левая часть бампера и фара. Второй участник аварии вылетел с дороги. У него уничтожена вся передняя часть, а также повреждены задние двери», — говорится в публикации.

По данным канала, на месте аварии работала держаная смена поисково-спасательного отряда. В результате произошедшего несовершеннолетний пассажир получил травмы: прибывшие медики госпитализировали ребенка с подозрением на сотрясение мозга.

