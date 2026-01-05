Появились кадры с места ДТП: BMW на огромной скорости влетело в остановку с краснодарцами

SHOT: BMW на огромной скорости врезалось в остановку с людьми в Краснодарском крае

В городе Горячий Ключ Краснодарского края BMW на скорости влетело в остановку с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Около четырех человек пострадали. Сегодня вечером водитель BMW гнал по улице Объездная на скорости не менее 90 км/ч. Авто сначала протаранило три попутки, а затем машину сильно занесло, и она врезалась в автобусную остановку», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети видно, что на месте работали оперативные службы города: медики, работники Госавтоинспекции и спасатели. Движение было сильно затруднено., при этом люди столпились возле остановки.

По данным канала, в результате ДТП женщина получила травмы, несовместимые с жизнью: ее пришлось вытаскивать из-под иномарки. Также пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

До этого в Ярославской области столкнулись Lada и Volkswagen Teramont. На кадрах, размещенных в сети, видно, что автомобиль Lada в момент ДТП разорвало на части, которые разлетелись по дороге. Далее заметно, что иномарка вылетела в кювет.

Ранее в центре Москвы Nissan вспыхнул за считанные секунды.