Автомобиль с людьми опрокинулся на МКАД

В Москве на МКАД перевернулся автомобиль с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Авария произошла на внешней стороне МКАД, на 20-м километре в ЮАО, сообщают наши источники. Каршеринговый автомобиль перевернулся на проезжей части», — говорится в публикации.

По словам очевидцев произошедшего, местные жители самостоятельно вытащили пострадавших людей из поврежденного транспорта.

До этого в Ярославской области столкнулись Lada и Volkswagen Teramont. На кадрах, размещенных в сети, видно, что автомобиль Lada в момент ДТП разорвало на части, которые разлетелись по дороге. Далее заметно, что иномарка вылетела в кювет. В результате аварии водитель отечественного транспорта, мужчина 2000 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель и пассажиры иномарки пострадали. Прибывшие медики госпитализировали людей с травмами разной степени тяжести. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в центре Москвы Nissan вспыхнул за считанные секунды.