Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

«Я хочу жить»: в Забайкалье водитель фуры попал в жесткую аварию

Mash: водитель фуры с надписью «Я хочу жить» выжил в жестком ДТП в Забайкалье
Госавтоинспекция Забайкальского края

В Забайкалье водитель фуры выжил в жесткой аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Водитель фуры с надписью «Я хочу жить» выжил в <…> ДТП в Забайкалье. Авария произошла на федеральной трассе «Байкал» в Хилокском округе. Кабины и прицепы машин — всмятку», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что в результате произошедшего автомобили получили серьезные повреждения. По данным канала, 40-летний мужчина, который в момент столкновения находился в Dongfeng, получил травмы, несовместимые с жизнью. Второго дальнобойщика госпитализировали медики. Мужчину доставили в Петровск-Забайкальскую больницу.

До этого в Тутаевском районе Ярославской области столкнулись Lada и Volkswagen Teramont. На кадрах, появившихся в сети, видно, что автомобиль Lada в момент ДТП разорвало на части, которые разлетелись по дороге. Далее заметно, что иномарка вылетела в кювет.

Ранее в Омской области грузовик протаранил скорую, перевозившую пациента в коме.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27562009_rnd_7",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+