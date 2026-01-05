«Я хочу жить»: в Забайкалье водитель фуры попал в жесткую аварию

Mash: водитель фуры с надписью «Я хочу жить» выжил в жестком ДТП в Забайкалье

В Забайкалье водитель фуры выжил в жесткой аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Водитель фуры с надписью «Я хочу жить» выжил в <…> ДТП в Забайкалье. Авария произошла на федеральной трассе «Байкал» в Хилокском округе. Кабины и прицепы машин — всмятку», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что в результате произошедшего автомобили получили серьезные повреждения. По данным канала, 40-летний мужчина, который в момент столкновения находился в Dongfeng, получил травмы, несовместимые с жизнью. Второго дальнобойщика госпитализировали медики. Мужчину доставили в Петровск-Забайкальскую больницу.

До этого в Тутаевском районе Ярославской области столкнулись Lada и Volkswagen Teramont. На кадрах, появившихся в сети, видно, что автомобиль Lada в момент ДТП разорвало на части, которые разлетелись по дороге. Далее заметно, что иномарка вылетела в кювет.

Ранее в Омской области грузовик протаранил скорую, перевозившую пациента в коме.