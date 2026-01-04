Размер шрифта
В Ростовской области задержали водителя после смертельного ДТП на трассе «Дон»

Под Ростовом-на-Дону задержали водителя фуры после массовой аварии с жертвами
Telegram-канал SHOT

Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника массового ДТП в Ростовской области, в результате которого погибли четыре человека и еще четверо получили травмы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, в порядке статьи 91 УПК РФ был задержан водитель грузового автомобиля Mercedes 1988 года рождения. Предварительно установлено, что именно его действия привели к аварии на федеральной трассе М-4 «Дон».

ДТП произошло 4 января 2026 года около 08:06 на 1042-м километре автодороги в южном направлении. По предварительной информации, водитель автопоезда Mercedes не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди автомобилем Audi под управлением мужчины 1978 года рождения. После удара легковушка продолжила движение и врезалась в автомобили Renault Logan и Lada Vesta, остановившиеся из-за ранее произошедшей аварии.

В результате столкновения погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, а также следователи главного следственного управления МВД по Ростовской области.

Ранее на видео попал мощный взрыв автомобиля в Твери.

