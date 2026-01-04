Размер шрифта
Серьезное ДТП на МКАД попало на видео

На МКАД на видео попало, как москвич попал под колеса машины 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27559357_rnd_9",
    "video_id": "record::9756ff0d-67c3-4202-b106-72d7076bacb0"
}

В Москве на МКАД автомобиль сбил человека. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«52 км МКАД внутренний», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сбивает человека, который идет по дороге в необорудованном для пешеходов месте. На записи видно, как от удара человек отлетает в сторону.

До этого в Челябинске человек вылетел из легкового автомобиля в момент аварии на шоссе Металлургов. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль врезается в серую машину, которая от удара начинает вращаться на проезжей части, в этот момент из легкового автомобиля вылетает человек и собака. После аварии пострадавший поднимается с заснеженной дороги и берет на руки животное. На место ДТП прибыли работники ГИБДД и автомобиль спасателей.

Ранее в Татарстане люди не выжили в жестком ДТП.
 
