Россиян сурово накажут за елочные гирлянды на автомобилях в новогодние праздники

Юрист Воропаев: за елочные гирлянды на автомобилях могут лишить прав

Водителям, которые украшают свои автомобили новогодними гирляндами, грозит суровая административная ответственность. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«Если лампочки-гирлянды красного цвета попадают на переднюю полусферу автомобиля, то собственнику автомобиля грозит лишение права управления от полугода до года за использование красных световых приборов на транспортном средстве», — рассказал юрист.

По его словам, если же новогоднее украшение попадает на область госномера, то правоохранители могут квалифицировать это как использование предметов, ограничивающих регистрационный знак. Согласно ст. 12.2 и 12.5 КоАП РФ, за данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления до полутора лет.

Воропаев также отметил, если водитель хочет украсить свой транспорт, ему стоит убедиться, что расположение новогодней атрибутики не нарушает пункты ПДД. Адвокат отметил, что не будет считаться нарушением украшение крыши автомобиля мишурой.

