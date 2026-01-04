Россияне массово разбиваются на тюбингах, привязанных к авто

С начала 2026 года большое количество россиян обратилось в больницы с травмами, полученными в момент катания на тюбингах, привязанных к машинам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«С начала новогодних праздников резко выросло количество обращений в травмпункты после катаний на тюбингах. Обильные снегопады в разных регионах страны также способствовали тому, что люди отправились кататься на «ватрушках». Однако места для заездов и способы нередко выбирают максимально опасные», — говорится в публикации.

По данным канала, в Москве молодой человек на полной скорости врезался на тюбинге в забор, когда с друзьями катался на «ватрушках», привязанных к машине. В Махачкале во время заезда мужчина сделал сальто, тогда его сбили с ног. Во Владимире ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, когда вылетел на тюбинге в овраг.

Также сообщается, что пока «ватрушки» запрещать не планируют, а сами катающиеся продолжают игнорировать риск.

Ранее челябинец вылетел из легковушки в момент жесткого ДТП, и это попало на видео.