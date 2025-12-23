В России рухнули продажи электромобилей с пробегом

Автостат: продажи электромобилей с пробегом в России рухнули на 27%

В России в ноябре 2025 года россияне купили 1,6 тыс. подержанных электромобилей. Это на 36% больше, чем год назад. А вот по сравнению с октябрем вторичный рынок электромобилей снизился на 27%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Среди моделей первенство на вторичном рынке электромобилей сохраняет Nissan Leaf, который в ноябре разошелся тиражом в 503 единицы. Второе место в этом рейтинге занял Zeekr 001 (136 ед.). Третья строчка принадлежит Tesla Model 3 (99 ед.).

До этого в России по итогам 49-й недели (с 1 по 7 декабря) 2025 года больше всего было продано автомобилей Lada — 7,5 тыс. машин.

Лучшим среди иностранных брендов остался китайский Haval (5,2 тыс. ед.), за которым расположился Tenet (2,9 тыс. ед). Барьер в 2 тысячи проданных автомобилей также покорился белорусскому Belgee и китайскому Geely (2,4 и 2,3 тыс. ед. соответственно).

Также в топ-10 попали Changan (1,1 тыс. ед.), Solaris (1,1 тыс. ед.), Toyota (1 тыс. ед.), Jetour (887 ед.) и BMW (710 ед.).

Ранее в России рекордно вырос рынок китайских автомобилей с пробегом.