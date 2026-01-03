Более 500 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

Число автомобилей в очереди на подходе к Крымскому мосту составило более 500. Информация об этом появилась в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту.

«13:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 409 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 151 транспортное средство», — сообщает канал.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

Ранее глава Крыма Аксенов рассказал о работе над избежанием пробок перед Крымским мостом.