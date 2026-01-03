Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

Более 500 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

В пробке у Крымского моста застряли свыше 500 автомобилей
Константин Михальчевский/РИА Новости

Число автомобилей в очереди на подходе к Крымскому мосту составило более 500. Информация об этом появилась в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту.

«13:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 409 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 151 транспортное средство», — сообщает канал.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

Ранее глава Крыма Аксенов рассказал о работе над избежанием пробок перед Крымским мостом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27553681_rnd_8",
    "video_id": "record::59271fe6-ed02-4e40-b71f-cbc48d78c8c0"
}
 
Теперь вы знаете
Почему лед в коктейле не тонет и скрипит дверь: фундаментальная физика в быту
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+