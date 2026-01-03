Размер шрифта
Стало известно, сколько дней в 2026 году в Москве можно будет парковаться бесплатно

Дептранс: в 2026 году в Москве можно будет парковаться бесплатно 71 день
Максим Блинов/РИА «Новости»

В 2026 году в Москве можно будет бесплатно парковаться 71 день, сообщает официальный Telegram-канал столичного Департамента транспорта.

«50 воскресных дней — бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 руб/ч и динамическим тарифом. 21 праздничный день — 1-10 января, 23 февраля, 8-9 марта, 1-2, 9 и 11 мая, 12-13 июня, 4 ноября, 31 декабря — бесплатно везде», — сообщили в ведомстве.

До этого на некоторых улицах Москвы с 2 января 2026 года были скорректированы парковочные тарифы.

Так, на 12 улицах Москвы парковка стала дешевле. Средняя загруженность парковочных мест на этих участках меньше 50%, поэтому тариф снижен для баланса спроса, в том числе до 40 рублей на отдельных участках.

Парковка подешевела на улицах Михаила Якушина и Игоря Численко, в 2-м, 3-м и 5-м проездах Марьиной Рощи.

На 89% улиц тарифы на парковку остались прежними.

Ранее в Госдуме предложили ввести единые дни бесплатной парковки в России.

