Китай запретит автомобильные дверные ручки в стиле Tesla

В Китае решили запретить скрытые дверные ручки на автомобилях. Об этом сообщает carscoops.com. Это связано с тем, что во время ДТП двери машин с такими ручками невозможно открыть.

«Начиная с 2027 года Китай запретит стильные электрические выдвижные дверные ручки, которые становятся все более распространенными в современных автомобилях», — сообщает портал.

Отмечается, что согласно новым правилам, все автомобили будут обязаны иметь как внутреннюю, так и внешнюю дверные ручки с механическими функциями открывания, что позволит открывать двери даже в случае серьезных повреждений транспортного средства, или если автомобиль остался обесточенным по тем или иным причинам.

Электрические выдвижные дверные ручки подобные тем, что используются в Tesla Model S и BYD Seal, стали отличительной чертой дизайна современных китайских электромобилей.

До этого в Китае водитель не выжил после ДТП и пожара в спорткаре Xiaomi SU7 со скрытыми дверными ручками.

Авария со спорткаром от китайского технологического гиганта произошла на проспекте Тяньфу в Чэнду. Водитель на высокой скорости врезался в бордюр разделительной полосы, после этого машина загорелась.

«Некоторые пользователи Сети предполагают, что двери автомобиля были заблокированы, что затрудняло эвакуацию, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Кадры, на которых видно, как горит Xiaomi SU7, а несколько человек не могут открыть двери, ещё больше подогрели эти обсуждения», — отмечается в публикации CarNewsChina.

