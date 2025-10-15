На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Китай упростил выдачу временных водительских прав россиянам

Власти Китая упростили выдачу водительских прав россиянам
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Власти Китая начали выдавать россиянам временные водительские удостоверения по упрощенной процедуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайскую юридическую газету «Фачжи жибао».

«Первый случай выдачи временных прав гражданину РФ по оптимизированной схеме был зарегистрирован в приграничном городе Хэйхэ (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). Теперь для получения соответствующего удостоверения вместо трех рабочих дней там потребуются всего лишь сутки», — отмечается в сообщении.

Новый порядок выдачи прав для россиян введен после объявления китайским правительством 30-дневного безвизового режима, он начал действовать для граждан России с 15 сентября 2025 года. В режиме «одного окна» гражданину России нужно подать заявление в нотариальную контору, которая согласует выдачу удостоверения с правоохранительными органами.

Ранее Haval Jolion стал бестселлером в России среди машин с автоматической коробкой передач.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами