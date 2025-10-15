Китай упростил выдачу временных водительских прав россиянам

Власти Китая начали выдавать россиянам временные водительские удостоверения по упрощенной процедуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайскую юридическую газету «Фачжи жибао».

«Первый случай выдачи временных прав гражданину РФ по оптимизированной схеме был зарегистрирован в приграничном городе Хэйхэ (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). Теперь для получения соответствующего удостоверения вместо трех рабочих дней там потребуются всего лишь сутки», — отмечается в сообщении.

Новый порядок выдачи прав для россиян введен после объявления китайским правительством 30-дневного безвизового режима, он начал действовать для граждан России с 15 сентября 2025 года. В режиме «одного окна» гражданину России нужно подать заявление в нотариальную контору, которая согласует выдачу удостоверения с правоохранительными органами.

