Видео: автомобиль с ростовчанином разорвало в массовом ДТП

В Ростовской области на видео сняли разорванный на части автомобиль после ДТП

В городе Волгодонске Ростовской области столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Предварительно, 24-летний водитель «ВАЗ 2112» выехал на встречку возле бывшего мясокомбината и врезался сначала в «Калину», потом в Mercedes», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что автомобили получили серьезные повреждения, а их детали в момент столкновения разлетелись. На записи также заметно, что Lada разорвало на части, еще одна машина вылетела с дороги. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

По данным канала, водитель Lada получил травмы, несовместимые с жизнью. Два пассажира, которые в момент столкновения находился в иномарке, пострадали.

До этого в Архангельске автомобиль отбросило в пешеходов в момент ДТП. На записи видно, как после столкновения одна из машин вылетает с проезжей части и сбивает пешеходов, при этом в момент удара человек отлетает в сторону. В результате произошедшего два пешехода получили травмы.

Ранее появились кадры с места жесткого ДТП в Ивановской области, где разбились Chevrolet и Lada.