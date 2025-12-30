Дальнобойщики в РФ начали возить морские контейнеры на «Газелях», чтобы избежать «Платона»

Частные грузоперевозчики в России начали перевозить стандартные морские контейнеры на седельных тягачах, изготовленных из легких грузовиков «Газель», узнала «Газета.Ru».

«Такие машины делают для того, чтобы уходить от обременительных и неоправданных сборов системы «Платон». А «Газель» позволяет тянуть такой прицеп, и можно даже сделать седло к этому автомобилю. Если все это сертифицировано — взял прицеп и повез, и ты не платишь «Платону», также меньше тариф на платных дорогах», — рассказал «Газете.Ru» автор и ведущий телепрограммы «Минтранс» Вячеслав Субботин, снявший на видео две «Газели»-контейнеровоза на платной трассе М-11 «Нева».

Председатель центрального совета «Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов» Александр Котов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что такие машины как правило изготавливают кустарно, а их тормозная система и рулевое управление не приспособлены для безопасной перевозки тяжелых грузов. Развесовка по осям у таких автомобилей также нарушена, что резко ухудшает управляемость, указал он.

О том, почему седельные тягачи из «Газелей» распространились на российских дорогах, кто и зачем их эксплуатирует, читайте в материале «Газеты.Ru».

