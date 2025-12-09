На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, можно ли купить мотоцикл Aurus Merlon

Aurus начал принимать заказы на мотоцикл Merlon, созданный по заказу ФСО
true
true
true
close
Aurus

В России можно купить мотоцикл Aurus Merlon, который НАМИ создал по заказу Гаража особого назначения ФСО РФ. Об этом сообщает «Российская газета».

«Мотоциклы на электрической тяге «Мерлон» под брендом Aurus впервые были представлены в составе кортежа Президента России на инаугурации в мае 2024 года. <...> Мы готовы обсуждать и принимать заказы ценителей такой техники уже сейчас», - отметил коммерческий директор Aurus Артем Юсупов.

До этого стало известно, что пиковая мощность мотоцикла составляет 140 кВт (190 л.с.), а максимальная скорость установлена на уровне 200 км/ч. Динамика разгона мотоцикла от 0 до 100 км/ч не превышает 3,7 с. Запас хода Merlon — 200 км. Время зарядки: до 1,5 часов от станции и до 10 часов от бытовой сети. В комплектацию мотоцикла входит подогрев рукояток руля и сидения, бесключевой доступ и система ABS. Электродвигатель разрабатывается в партнерстве с крупной российской компанией, специализирующейся на создании аналогичных компонентов разной сложности.

Одной из особенностей мотоциклов Aurus Merlon является возможность их использования при отрицательных температурах до -25 градусов Цельсия.

Ранее сообщалось, что в России выросли продажи новых мотоциклов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами