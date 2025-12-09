Стало известно, можно ли купить мотоцикл Aurus Merlon

В России можно купить мотоцикл Aurus Merlon, который НАМИ создал по заказу Гаража особого назначения ФСО РФ. Об этом сообщает «Российская газета».

«Мотоциклы на электрической тяге «Мерлон» под брендом Aurus впервые были представлены в составе кортежа Президента России на инаугурации в мае 2024 года. <...> Мы готовы обсуждать и принимать заказы ценителей такой техники уже сейчас», - отметил коммерческий директор Aurus Артем Юсупов.

До этого стало известно, что пиковая мощность мотоцикла составляет 140 кВт (190 л.с.), а максимальная скорость установлена на уровне 200 км/ч. Динамика разгона мотоцикла от 0 до 100 км/ч не превышает 3,7 с. Запас хода Merlon — 200 км. Время зарядки: до 1,5 часов от станции и до 10 часов от бытовой сети. В комплектацию мотоцикла входит подогрев рукояток руля и сидения, бесключевой доступ и система ABS. Электродвигатель разрабатывается в партнерстве с крупной российской компанией, специализирующейся на создании аналогичных компонентов разной сложности.

Одной из особенностей мотоциклов Aurus Merlon является возможность их использования при отрицательных температурах до -25 градусов Цельсия.

