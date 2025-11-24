В России выросли продажи новых мотоциклов

«Автостат»: продажи новых мотоциклов в России выросли на 13% в октябре

Продажи новых мотоциклов в России в октябре 2025 года достигли 2 355 единиц, что на 13% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили аналитики агентства «Автостат».

По данным экспертов, основную часть рынка — около 69% — заняли китайские марки. На втором месте оказались мотоциклы индийского производства с долей 7,2%, на третьем — японские, которые заняли 6,6% сегмента.

Лидером среди брендов остался Regulmoto: в октябре было продано 359 таких мотоциклов. Далее следуют Motoland с результатом 236 единиц и Voge, реализовавший 153 мотоцикла. В первую пятерку также вошли Racer и Kayo (136 и 121 проданная единица соответственно).

В модельном рейтинге лидирующие позиции сохранил Motoland XF300, продажи которого достигли 198 штук. За ним следуют Racer RC300 (61 экземпляр), новый для российского рынка Zontes ZT368T (49 единиц), Voge DS (45 единиц) и Regulmoto Sport (41 единица).

Всего с января по октябрь 2025 года в стране продано 48,5 тыс. новых мотоциклов, что на 17% больше, чем за тот же период 2024 года.

