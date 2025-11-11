На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Четырехлетний мальчик не выжил, катаясь с пьяным отцом на снегоходе в Сибири

В Сибири четырехлетний мальчик не выжил, катаясь с пьяным отцом на снегоходе
Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Сибири 42-летний пьяный мужчина катался четырехлетним сыном на снегоходе и влетел в столб. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел 9 ноября вблизи села Туруханск Красноярского края. Пьяный отец посадил малолетнего сына впереди себя на снегоход и решил прокатиться по полевой дороге, однако в какой-то момент мужчина не справился с управлением.

Снегоход влетел в металлический столб и опрокинулся. В результате мальчик получил многочисленные травмы и его доставили в медицинское учреждение. В результате врачам не удалось спасти ребенка.

Отца мальчика задержали. Его подозревают по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. В данный момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Подмосковье большегруз влетел в ребенка на самокате.

