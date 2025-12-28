Сайты, продававшие пропуска для езды грузовиков по Москве, закрыли

Три сайта продавали абонементы на проезд по дорогам, где въезд большегрузов ограничен — в пределах МКАД, ТТК и Садового кольца. Цены варьировались от 3 до 22 тысяч рублей, сообщает «База».

Ресурсы продвигали услуги, которыми ,на самом деле, можно воспользоваться бесплатно. Также они создавали риски и способствовали нарушению закона — оформить пропуск можно было на неподходящий транспорт и с фальшивыми документами.

Ранее стало известно, что российский стартап, заключивший с Минпромторгом соглашение на выпуск электрических грузовиков на шасси УАЗа, не взлетел и переключается на «отверточную» сборку китайского электромобиля GAC Aion Y Plus.

Электромобили GAC Aion Y Plus могут начать производить на московском заводе «Москвич» для поставок в такси, об этом сообщает инсайдерский паблик «Русский автомобиль».

Эту информацию подтверждает декларация соответствия товара, опубликованная в Едином реестре сертификатов и деклараций о соответствии ЕАЭС. В документе, в частности, указано, что компания ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» сертифицирует электрокар 5А под маркой UMO и заводом-изготовителем этой машины указан «Москвич».

В России посчитали, сколько осталось советских машин в стране: больше всего насчитывается советских грузовиков.