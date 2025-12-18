Названы 7 опасностей старого антифриза для автомобиля

Старый антифриз может вызвать коррозию автомобильного двигателя и вывести его из строя. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

«Отработавший свое антифриз уже не обладает необходимыми защитными свойствами, что обычно приводит к коррозии внутри двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Известны случаи, когда система охлаждения забивается продуктами окисления — веществами, которые образуются из-за длительной работы этиленгликоля, основного компонента антифриза. Или коррозия настолько сильная, что разъедает каналы в головке блока цилиндров», — сообщил Тимашов.

По его словам, у старого антифриза также нет достаточных смазывающих свойств, что заканчивается выходом из строя подшипника водяного насоса. Кроме того, когда охлаждающая жидкость меняет свои свойства, она разрушает резиновые прокладки и шланги, что приводит к течам.

«При изменении свойств антифриза температура замерзания и кипения может измениться. В случае замерзания — это повреждение блока ДВС, во втором случае это перегрев», — отметил эксперт.

Антифриз необходимо менять в соответствии с регламентом технического обслуживания. Классические антифризы меняют раз в 2–3 года. Современные охлаждающие жидкости служат до 10 лет. При интенсивной эксплуатации срок замены желательно сократить вдвое, пояснил Тимашов.

