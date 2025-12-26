На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Агрессивная пассажирка обматерила таксиста, который снимал ее на телефон

В Кургане пассажирка такси обматерила водителя за отказ ее везти
true
true
true

Пассажирка ударили и оскорбила таксиста, который отказался ее везти в Кургане, сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

«Женщина взбесилась, когда увидела, что мужчина стал снимать ее на телефон, начала наносить удары по лицу и голове, по схеме одной известной дамочки. В ответ на агрессию водитель пообещал написать на пассажирку заявление в полицию», — сообщает канал.

О том отвез ли таксист обматерившую его женщину по адрес, не сообщается. Получил ли водитель травмы во время потасовки в салоне такси, неизвестно.

До этого в Челябинске инвалид-колясочник выпал из общественного транспорта, но водитель ему не помог. Об этом сообщило Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Пассажир-инвалид выпал из автобуса, водитель ему не помог и даже обматерил. История произошла на остановке у ТРК «Родник». Водитель автобуса №51 опустил пандус для пассажира на инвалидной коляске. Его сопровождала пенсионерка, а поэтому выехать из транспорта быстро не получилось», — говорится в публикации.

По данным канала, после произошедшего водитель общественного транспорта начал нецензурно выражаться. Тогда на помощь пришли очевидцы, которые ждали транспорт на остановке. Люди помогли инвалиду подняться.

Ранее сообщалось, что на женщину, которую обматерил инспектор ГАИ, могут завести уголовное дело.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами