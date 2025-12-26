Агрессивная пассажирка обматерила таксиста, который снимал ее на телефон

В Кургане пассажирка такси обматерила водителя за отказ ее везти

Пассажирка ударили и оскорбила таксиста, который отказался ее везти в Кургане, сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

«Женщина взбесилась, когда увидела, что мужчина стал снимать ее на телефон, начала наносить удары по лицу и голове, по схеме одной известной дамочки. В ответ на агрессию водитель пообещал написать на пассажирку заявление в полицию», — сообщает канал.

О том отвез ли таксист обматерившую его женщину по адрес, не сообщается. Получил ли водитель травмы во время потасовки в салоне такси, неизвестно.

До этого в Челябинске инвалид-колясочник выпал из общественного транспорта, но водитель ему не помог. Об этом сообщило Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Пассажир-инвалид выпал из автобуса, водитель ему не помог и даже обматерил. История произошла на остановке у ТРК «Родник». Водитель автобуса №51 опустил пандус для пассажира на инвалидной коляске. Его сопровождала пенсионерка, а поэтому выехать из транспорта быстро не получилось», — говорится в публикации.

По данным канала, после произошедшего водитель общественного транспорта начал нецензурно выражаться. Тогда на помощь пришли очевидцы, которые ждали транспорт на остановке. Люди помогли инвалиду подняться.

Ранее сообщалось, что на женщину, которую обматерил инспектор ГАИ, могут завести уголовное дело.