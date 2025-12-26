В Подмосковье на видео попало, как фура раздавила женщину на проезжей части

В Подмосковье на видео попало, как фура переехала женщину на дороге

В Московской области фура наехала на женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Женщину раздавила фура на складе в Электростали», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как грузовик наезжает на пешехода, который идет по проезжей части. От удара женщина падает на дорогу, и фура переезжает ее, протаскивая еще несколько метров. По данным канала, в результате произошедшего россиянка получила травмы, несовместимые с жизнью.

