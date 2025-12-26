На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Началось прощание с полицейскими, погибшими при взрыве в Москве

В Москве началось прощание с офицерами, погибшими при взрыве
true
true
true

В Москве началось прощание с полицейскими, которые погибли при взрыве на парковке рядом с отделом МВД на юге столицы. Об этом сообщает Telegram-канал IZ.RU.

«24-летнего Илью Климанова и 25-летнего Максима Горбунова похоронят с воинскими почестями», — говорится в публикации.

По данным канала, проститься с офицерами приехали сотни коллег, руководство и ветераны ГУ МВД по Москве, а также родные и близкие.

В ночь на 24 декабря в районе Орехово-Борисово Южное на юге Москвы сработало самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел на парковке у жилого дома близ здания ОМВД. По данным Telegram-канала Baza, в результате произошедшего двое сотрудников полиции получили травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина, подорвавший сотрудников ДПС, действовал по указанию мошенников. Он также погиб при взрыве.

Столичный СК возбудил уголовное дело.

Место происшествия находилось в нескольких сотнях метров от точки, где 22 декабря был подорван автомобиль, в котором находился генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Ранее правоохранители задержали девушку, планировавшую взорвать авто с офицером.

