В Калининграде приступили к сборке китайских гибридных хетчбэков Deepal

Завод «Автотор» сертифицировал гибридный хетчбэк Deepal S07
Компания «Автотор-автотранс» (входит в холдинг «Автотор») оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобиль Deepal S07 для его сборки на своей площадке в Калининграде. Такая информация содержится в ОТТС, выяснила «Газета.Ru». Как следует из документа, сертификат выдан на пятидверный заднеприводный хетчбэк длиной 4750 мм, оснащенный комбинированной энергоустановкой последовательного типа.

В качестве генератора выступает 1,5-литровый атмосферный двигатель внутреннего сгорания мощностью 90 л.с. Он питает литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 87 А⋅ч.

В движение машину приводит единственный электромотор, отдача которого, согласно ОТТС, составляет 75 кВт. В тоже время концерн Changan, которому принадлежит марка Deepal, указывает мощность этого агрегата равной 175 кВт. Возможно, в сертификационные документы вкралась ошибка или мощность была сознательно уменьшена.

Местом производства новинки указан город Калининград, то есть выпускать гибриды планирует непосредственно заявитель ОТТС — завод «Автотор».

До этого «Газета.Ru» писала, что российский стартап «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», заключивший с Минпромторгом соглашение на выпуск электрических грузовиков на шасси УАЗа, не смог реализовать этот проект. Теперь он переключился на «отверточную» сборку китайского электромобиля GAC Aion Y Plus.

Эта машина станет серьезным конкурентом для проекта «Атом» в такси, предупреждают эксперты.

До этого сообщалось, что на заводе «Автотор» в Калининграде наладят выпуск внедорожников китайского бренда BAIC.

