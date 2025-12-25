На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Грозит штраф в два миллиона»: в Хабаровске водители сбили редкого хищника

Mash: четыре авто сбили краснокнижного тигра под Хабаровском
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Хабаровском крае четыре автомобиля сбили тигра на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Nissan X-Trail несся по федеральной трассе в сторону Владивостока. Хищник внезапно прыгнул под колеса «японца» возле поселка Корфовский, от сильного удара его отбросило на попутки», — говорится в публикации.

По данным канала, хищник получил травмы, несовместимые с жизнью. По словам местных, они часто видели тигра и даже называли его Гошей. После произошедшего виновник ДТП может получить административное наказание, ему также грозит штраф в размере до двух миллионов рублей, поскольку тигр внесен в Красную книгу.

До этого во Владивостоке возле кампуса ДВФУ лиса бегала по дорогам рядом с людьми. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как хищник бежит по проезжей части, на которой нет автомобилей. На записи также слышно, как ребенок говорит, что лиса может их укусить, но животное подбегает к людям и садится на дорогу.

Ранее дикий хищник гулял по проезжей части в российском регионе.

