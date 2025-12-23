На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: дикий хищник гулял по проезжей части в российском регионе

В Челябинске на видео попало, как лиса пыталась напасть на собаку на дороге
В Челябинске лиса бегала по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Челябинска».

«На улицах Челябинска появляются дикие лисы. Видео наши читатели прислали из разных районов города: одни видели животное на улице Шаумяна недалеко от площадки метротрама на Овчинникова, другие — на улице Маршала Чуйкова в Парковом», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что животное бегает по проезжей части, при этом на первом видео заметно, как лиса пытается догнать собаку челябинца. По данным канала, одной из причин появления лис является доступность пищи, поскольку животные могут находить контейнерные площадки и еду среди мусора.

До этого во Владивостоке возле кампуса ДВФУ лиса бегала по дорогам рядом с людьми. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как хищник бежит по проезжей части, на которой нет автомобилей. На записи также слышно, как ребенок говорит, что лиса может их укусить, но животное подбегает к людям и садится на дорогу.

Ранее в Казани на видео сняли хищника, который проник на подземную парковку.

