Россиян предупредили об ошибке шиномонтажников, которая станет фатальной

Неправильная установка зимних шин с направленным рисунком может привести к аквапланированию, развороту и заносу на снежной «каше». Об этом «Газете.Ru» рассказал шинный эксперт журнала «Авторевю» Олег Растегаев.

«Направленный рисунок протектора должен работать на выталкивание воды из пятна контакта шины с дорогой. Если мы ставим такую шину наоборот, протектор запирается, — и возможно более раннее наступление аквапланирования на слое воды и такого родственного явления, как «слэшпленинг» — скольжение на снежно-водяной каше. Скорость наступления аквапланирования будет на 10-15% ниже, чем при правильной установке», — пояснил Растегаев.

По его словам, более раннее «всплытие» покрышки на слое воды или «микста» с резким ухудшением управляемости представляет риск в критических дорожных ситуациях. Хуже всего, когда на двух шинах, смонтированных на одной оси, рисунок протектора смотрит в разные стороны, указал эксперт.

«В таком случае при торможении и разгоне на снегу или снежно-водяной каше будет возникать дестабилизирующий момент, который может привести к развороту автомобиля», — предупредил Растегаев.

Путаница с установкой шин на шиномонтаже свидетельствуют о крайне низком качестве услуг в этой мастерской, поскольку на боковинах покрышек с направленным рисунком всегда указано направление вращения, а если протектор асимметричный – сторона установки покрышки на диск (внутренняя и наружная), подытожил эксперт.

Ранее были названы недостатки кроссовера Ford Kuga первого поколения.