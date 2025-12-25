Блогер из Ставрополья разбился на опасной трассе под Якутском

Блогер из Ставрополья Денис Бухинцев разбился в ДТП во время поездки по 89 регионам России. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Блогер из Ставрополя разбился на «Ниве» под Якутском. Он хотел проехать на машине по 89 регионам России, но помешала авария на опасной трассе. Денис Бухинцев мечтал проехать на своем отечественном «железном коне» буквально по всей стране. Снарядился, выехал из родного Ставрополя и начал свое долгое турне. По пути ночевал в машине или палатке», — говорится в публикации.

По данным канала, 20 декабря мужчина попал в ДТП на трассе из Магадана в Якутск. Lada с блогером опрокинулась в кювет, при этом в момент аварии водитель вылетел через лобовое стекло в снег. В результате произошедшего Денис Бухинцев получил незначительные травмы. После аварии сотрудники ГИБДД довезли блогера до общежития в местном селе, где водителю оказали медицинскую помощь.

По словам Дениса Бухинцева, в следующей году он планирует купить новый автомобиль и продолжить путешествие.

