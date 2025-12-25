Видео: ростовчанка на Hyundai разбилась в жестком ДТП

В Новошахтинске Hyundai опрокинулся в жестком ДТП, женщина не выжила

В городе Новошахтинске Ростовской области автомобиль Hyundai разбился в серьезном ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Таганрог».

«27-летняя девушка не выжила в ДТП в Новошахтинске. Она была пассажиром «Хендай», 32-летний водитель которого слишком разогнался и потерял управление. Машину занесло, и она опрокинулась», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что в результате аварии автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот и бампер.

До этого в Москве пять автомобилей разбились в аварии. ДТП произошло на перекрестке улиц Воронежская и Ясеневая. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на проезжей части стоят автомобили, которые получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты бамперы и капоты, а их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что на месте столкновения собрались люди.

