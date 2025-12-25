На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме россиянам напомнили о новых правилах продления водительских прав

Депутат Говырин: водителям перед праздниками нужно проверить срок действия прав
igorykor/Shutterstock/FOTODOM

Российским водителям в преддверии праздников следует проверить срок действия водительского удостоверения. Теперь автоматическое продление затронет лишь права, срок которых истекает не позднее 31 декабря, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Если срок заканчивается в 2026 году, действует обычная процедура замены. Параллельно появляется необходимость оплаты за отдельные выписки из государственного реестра транспортных средств», — отметил депутат.

Также он напомнил об изменении процедуры уплаты госпошлины в режиме онлайн. Так, теперь заявление о возврате можно подать через госпортал – приходить лично и предоставлять документы в бумажном виде нет необходимости.

Ранее депутат сообщил о нововведениях для самозанятых и пенсионеров с 2026 года.

