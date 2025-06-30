Россиянам назвали 5 способов проверить качество работы автосервиса

После кузовного ремонта и покраски автомобиля его владельцу необходимо проверить качество работ. О том, как это правильно сделать, «Газете.Ru» рассказал руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.

«Проверку следует начинать с ширины зазоров между деталями после ремонта. Если детали не менялись, то ширина должна быть по заводским стандартам. Если менялись на аналоги, то небольшой разбег допустим. Но разница должна быть буквально в 1–2 спичечных головки», — сказал Кукарин.

При приемке авто также следует использовать толщиномер. Он пригодится, если деталь ремонтировали. Например, была вмятина на крыле и мастер нанес шпаклевку, грунтовку, покрасил и залакировал. Сомнительное качество – это толщина детали после работ более 1 тыс. микрон, отметил эксперт.

Также надо обратить внимание на пластиковые детали, которые в процессе ремонта снимаются с автомобиля. Сборка должна быть качественной, а все крепежные элементы затянуты.

О качестве покраски говорит отсутствие микрочастиц мусора. Водители могут заметить темные точки или мелкие кратеры на новом покрытии. Это говорит о недостаточно подготовленной системе подачи воздуха для краскопульта.

Грунтовка, используемая в кузовных работах имеет серый цвет. Важно осмотреть автомобиль на предмет прокраски всех элементов, не должно быть серых пятен выхода грунта, предупредил специалист.

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