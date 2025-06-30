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Россиянам назвали 5 способов проверить качество работы автосервиса

Fit Service перечислил 5 способов оценки качества кузовных работ автомобиля
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Наталья Горшкова/РИА Новости

После кузовного ремонта и покраски автомобиля его владельцу необходимо проверить качество работ. О том, как это правильно сделать, «Газете.Ru» рассказал руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.

«Проверку следует начинать с ширины зазоров между деталями после ремонта. Если детали не менялись, то ширина должна быть по заводским стандартам. Если менялись на аналоги, то небольшой разбег допустим. Но разница должна быть буквально в 1–2 спичечных головки», — сказал Кукарин.

При приемке авто также следует использовать толщиномер. Он пригодится, если деталь ремонтировали. Например, была вмятина на крыле и мастер нанес шпаклевку, грунтовку, покрасил и залакировал. Сомнительное качество – это толщина детали после работ более 1 тыс. микрон, отметил эксперт.

Также надо обратить внимание на пластиковые детали, которые в процессе ремонта снимаются с автомобиля. Сборка должна быть качественной, а все крепежные элементы затянуты.

О качестве покраски говорит отсутствие микрочастиц мусора. Водители могут заметить темные точки или мелкие кратеры на новом покрытии. Это говорит о недостаточно подготовленной системе подачи воздуха для краскопульта.

Грунтовка, используемая в кузовных работах имеет серый цвет. Важно осмотреть автомобиль на предмет прокраски всех элементов, не должно быть серых пятен выхода грунта, предупредил специалист.

Ранее россиянам рассказали, когда от сколов появятся дырки на кузове автомобиля.

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