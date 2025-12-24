«Душил и не выпускал с парковки»: калининградец напал на 20-летнюю сотрудницу банка

В Калининграде мужчина напал на 20-летнюю сотрудницу банка на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

«20-летняя девушка — выездной сотрудник, она оформляет и доставляет клиентам дебетовые карты. 22 декабря около 17:00 она привезла банковскую карту клиенту на улицу Лилии Иванихиной. Мужчина вышел на улицу к машине девушки. Когда та передала ему конверт, заказчик стал выяснять информацию о каком-то другом банковском продукте», — говорится в публикации.

По данным канала, работница не смогла ответить на вопрос клиента, потому он разозлился и напал на девушку. Мужчина ударил калининградку, принялся душить и не давал уехать. Коллеги девушки вызвали полицейских, которые задержали агрессора. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую с черепно-мозговой травмой. 24 декабря правоохранители должны допросить нарушителя, который в настоящее время находится в спецприемнике для содержания задержанных лиц до полного вытрезвления.

