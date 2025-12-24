Центр Москвы перекрыли для движения автомобилей

В центре Москвы временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на улице Тверская в районе Пушкинской площади по направлению в центр, в Большом Путинковском переулке», — говорится в публикации.

По данным канала, проезд для транспорта также ограничили на Большом Каменном мосту, на Кремлевской набережной, на улице Большая Дмитровка. Объезд возможен через улицу Неглинная. В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными, а также заранее продумывать свой маршрут.

До этого в Москве пять автомобилей разбились в аварии. ДТП произошло на перекрестке улиц Воронежская и Ясеневая. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на проезжей части стоят автомобили, которые получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты бамперы и капоты, а их детали разлетелись по дорог

Ранее сообщалось, что в Москве после взрыва ввели усиленное патрулирование.