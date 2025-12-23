На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автолюбителям объяснили, в каких случаях подкапотное одеяло бесполезно

Автоэксперт Шкуматов: подкапотное одеяло не поможет на трассе
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Водители расходятся во мнении, помогает ли подкапотное одеяло сохранить двигатель в тепле. Ответ — да, но только в городской местности. Об этом в интервью RT сообщил руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«Есть частые остановки, и нужно, чтобы двигатель и автомобиль не остывали. Или остывали меньше. И вот в городских условиях это помогает. Машину можно оставить на -30 °С, и двигатель будет теплым в течение часа», — сказал специалист.

Однако на трассе аксессуар бесполезен, продолжил он. Дело в том, что одеяло препятствует выходу тепла через крышку капота, но на автомагистрали через решетку радиатора проникает большое количество воздуха, который остужает двигатель. В данном случае Шкуматов посоветовал обзавестись заслонкой.

До этого в ГИБДД рассказали, как правильно ездить на машине в снегопад.

На скользкой или заснеженной дороге все маневры, будь то торможение, разгон или поворот руля, эксперты советуют выполнять максимально мягко. Дистанцию до впереди идущего транспорта необходимо увеличить как минимум в два раза по сравнению с обычными условиями.

При ухудшении видимости важно своевременно включить, при наличии, противотуманные фары, которые делают автомобиль более заметным для других участников движения.

Ранее автоэксперт назвал неочевидную причину зимних ДТП.

