На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Владельцы автомобилей BMW больше не смогут их самостоятельно ремонтировать

BMW разработала винты, которые невозможно открутить при ремонте авто своими руками
true
true
true
close
BMW

Немецкая компания BMW запатентовала новые винты, которые потенциально могут усложнить самостоятельный ремонт автомобилей и обслуживание вне официальных сервисов. Об этом сообщает carscoops.com.

«В патенте указаны четыре типа винтов с новыми головками. Каждая головка выполнена по форме, напоминающей эмблему BMW. Две секции углублены, а остальные либо плоские, либо приподнятые, что вероятно, потребует специального инструмента для откручивания», — сообщает портал.

Пользователи соцетей и тематических форумов раскритиковали эту идею, считая ее еще одним препятствием для владельцев, предпочитающих заниматься обслуживанием автомобиля самостоятельно.

Некоторые отмечали, что поставщики запчастей скорее всего, сразу выпустят совместимые детали.

До этого Ferrari запатентовала в России новую версию модели Roma в модификации Spider с мягким откидным верхом.

Заявку на промышленный образец подали 17 августа 2023 года. 17 октября 2024 года компания направила заявку в Росреестр. Она уже обработана, патент в России действует с 25 апреля 2025 года.

Как указано в заявке Гаагской системе, компания хочет запатентовать новую крышу модели Ferrari Spider, в крышке багажника которого встроен активный спойлер.

Ранее сообщалось, что Kia запатентовала в России новый товарный знак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами