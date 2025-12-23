Владельцы автомобилей BMW больше не смогут их самостоятельно ремонтировать

BMW разработала винты, которые невозможно открутить при ремонте авто своими руками

Немецкая компания BMW запатентовала новые винты, которые потенциально могут усложнить самостоятельный ремонт автомобилей и обслуживание вне официальных сервисов. Об этом сообщает carscoops.com.

«В патенте указаны четыре типа винтов с новыми головками. Каждая головка выполнена по форме, напоминающей эмблему BMW. Две секции углублены, а остальные либо плоские, либо приподнятые, что вероятно, потребует специального инструмента для откручивания», — сообщает портал.

Пользователи соцетей и тематических форумов раскритиковали эту идею, считая ее еще одним препятствием для владельцев, предпочитающих заниматься обслуживанием автомобиля самостоятельно.

Некоторые отмечали, что поставщики запчастей скорее всего, сразу выпустят совместимые детали.

До этого Ferrari запатентовала в России новую версию модели Roma в модификации Spider с мягким откидным верхом.

Заявку на промышленный образец подали 17 августа 2023 года. 17 октября 2024 года компания направила заявку в Росреестр. Она уже обработана, патент в России действует с 25 апреля 2025 года.

Как указано в заявке Гаагской системе, компания хочет запатентовать новую крышу модели Ferrari Spider, в крышке багажника которого встроен активный спойлер.

Ранее сообщалось, что Kia запатентовала в России новый товарный знак.