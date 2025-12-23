На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил смысл введения платных зон для проезда в Москве

Автоюрист Славнов: платные зоны для проезда в Москве решат проблемы с пробками
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

В России приняли закон о введении платных зон для проезда в Москве. Теперь власти смогут определять границы и тарифы проезда по таким территориям. Это важное изменение, которое позволит хотя бы немного разгрузить трафик, заявил 360.ru автоюрист Дмитрий Славнов.

Эксперт отметил, что в столице не теряет актуальность проблема постоянных заторов и нехватки свободного места, поэтому практика введения платных зон может помочь автомобилистам. Важную роль это решение сыграет для экстренных служб, так как передвижение машин скорой помощи, пожарных и полиции крайне затруднительно, считает он.

«Не будут же с медиков брать деньги», — добавил Славнов.

Еще одним плюсом платных зон он назвал более оперативное курсирование общественного транспорта, а также напомнил, что эта мера позволит найти дополнительное финансирование для улучшения качества дорог. Автоюрист напомнил, что пока эксперимент распространят только на тех, кто занимается коммерческой деятельностью в «Сколково» и Москва-Сити, где как раз сформировалась тяжелая ситуация с пробками.

Говоря о платных парковках, эксперт отметил, что число машиномест напрямую зависит от стоимости размещения транспорта – чем она выше, тем больше будет места. Не все будут готовы платить от 380 до тысячи рублей за полчаса, поэтому водители будут искать место, где можно оставить авто подешевле.

«Ну а если человек обеспеченный, ему все равно. Таким образом, общество начнет делиться на бедных и богатых», — констатировал автоюрист.

Ранее въезд в центр Петербурга захотели сделать платным.

