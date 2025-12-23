На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о рисках покупки авто на хабах с дисконтом до 40%

Автоэксперт Хайцеэр: покупка авто на хабах с дисконтом до 40% связана с рисками
true
true
true
close
Belkin Alexey/press.media/Global Look Press

Россияне могут столкнуться с рисками на фоне покупки автомобиля на хабах после лизинга, где дисконт может доходить до 40%. Об этом «Москве 24» рассказала вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Это могут быть аукционы или прямые продажи, в том числе с большими скидками до 40%, чтобы кредитные организации могли быстрее избавиться от непрофильных активов, например, когда компания-арендатор не смогла выплачивать лизинговые платежи», — отметил эксперт.

По его словам, в этом случае транспорт может быть как малоэксплуатированным, так и с большим пробегом. При этом Хайцеэр уточнил, что в целом факт приобретения авто через такой хаб не связан с дополнительными уникальными рисками. Он посоветовал тщательно осматривать машину перед покупкой, желательно на специализированной площадке с привлечением опытных мастеров.

Накануне лизинговые компании сообщили, что в России откроют до 10 хабов по продаже подержанных автомобилей с дисконтом. Они появятся в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах. В них будут представлены изъятые легковые и грузовые машины из коммерческих парков, такси, сервисов доставки и так далее. Эти автомобили возвращались арендодателям из-за несоблюдения договоров в 2025 году, следует из материала.

Ранее автовладельцам раскрыли план действий на случай повреждения машины фейерверком.

