Центр Москвы перекрыли для автомобилей

В Москве временно ограничили движение автомобилей на двух участках дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на улице Тверская по направлению в центр», — говорится в публикации.

По данным канала, проезд транспорта также ограничили на Большом Каменном мосту. В Дептрансе водителям посоветовали заранее планировать свой маршрут.

До этого на востоке Москвы «Газель» столкнулась с реанимобилем. На кадрах, размещенных в сети, видно, что в результате ДТП грузовик снес ларек с мороженным. На место прибыли оперативные службы города. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции и бригады скорой помощи.

По данным Telegram-канала 112, в результате столкновения травмы получили пять человек. Врачи диагностировали у пострадавших травмы и ушибы: трех медиков госпитализировали.

Ранее автомобили с москвичами разлетелись после лобового столкновения.