«Перспектив нет»: эксперт опроверг экологичность электромобилей

У электромобилей нет перспектив как у наиболее экологичного вида транспорта. На самом деле утилизация их аккумуляторов – это серьезная проблема. Доказано, что они наносят окружающей среде вред, равнозначный влиянию обычной машины за четыре года работы, заявил общественный деятель Владимир Михайлов.

Специалист подчеркнул, что сегодня в России нет программы по поддержке утилизации аккумуляторов электромобилей.

«В момент производства литиевых аккумуляторов и последующей их утилизации делали замеры и оказалось, что они наносят столько вреда, сколько эксплуатация обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на бензине за четыре года. Поэтому электромобили – это не экологически чистый транспорт. Перспективы у электромобилей нет», — подчеркнул он в эфире Общественной службы Новостей.

Михайлов добавил, что если количество электрокаров перевести на объемы всего лития, что есть в запасе, то его просто не хватит. Причем сегодня пытаются найти способ использовать литиевые аккумуляторы повторно, а не просто утилизировать, заключил он.

Напомним, по данным «Автостат», в России в ноябре 2025 года продажи электромобилей выросли на 57% в сравнении с тем же месяцем 2024-го. Всего за месяц было зарегистрировано 1602 электрокара. На фоне общего роста на 54% упали продажи электромобилей китайской марки Zeekr (до 196 машин). Лидером в этом сегменте рынка стал «АмберАвто», за ним следуют Evolute, Xiaomi, BYD, Avatr, Tesla, Geely, BMW и Honda.

Ранее российские ученые нашли способ повысить безопасность электромобилей.