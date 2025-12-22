На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Перспектив нет»: эксперт опроверг экологичность электромобилей

Общественник Михайлов: аккумуляторы электрокаров сильно бьют по экологии
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА Новости

У электромобилей нет перспектив как у наиболее экологичного вида транспорта. На самом деле утилизация их аккумуляторов – это серьезная проблема. Доказано, что они наносят окружающей среде вред, равнозначный влиянию обычной машины за четыре года работы, заявил общественный деятель Владимир Михайлов.

Специалист подчеркнул, что сегодня в России нет программы по поддержке утилизации аккумуляторов электромобилей.

«В момент производства литиевых аккумуляторов и последующей их утилизации делали замеры и оказалось, что они наносят столько вреда, сколько эксплуатация обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на бензине за четыре года. Поэтому электромобили – это не экологически чистый транспорт. Перспективы у электромобилей нет», — подчеркнул он в эфире Общественной службы Новостей.

Михайлов добавил, что если количество электрокаров перевести на объемы всего лития, что есть в запасе, то его просто не хватит. Причем сегодня пытаются найти способ использовать литиевые аккумуляторы повторно, а не просто утилизировать, заключил он.

Напомним, по данным «Автостат», в России в ноябре 2025 года продажи электромобилей выросли на 57% в сравнении с тем же месяцем 2024-го. Всего за месяц было зарегистрировано 1602 электрокара. На фоне общего роста на 54% упали продажи электромобилей китайской марки Zeekr (до 196 машин). Лидером в этом сегменте рынка стал «АмберАвто», за ним следуют Evolute, Xiaomi, BYD, Avatr, Tesla, Geely, BMW и Honda.

Ранее российские ученые нашли способ повысить безопасность электромобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами