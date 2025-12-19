На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России сняли с продаж самую дешевую модель автомобиля Omoda

Седан Omoda S5 сняли с продаж в России
Omoda

Китайский автомобильный бренд Omoda исключил из своей модельной линейки в России седан S5 и его «заряженную» версию S5 GT, сообщает портал «Автоновости дня».

«В разделе с моделями на её сайте их уже нет, но, судя по официальному онлайн-каталогу, только на центральном складе компании осталось более 20 таких автомобилей.

Седан Omoda S5 начал официально продаваться в России в мае 2023 года и с тех пор был самой доступной моделью Omoda на нашем рынке.

Omoda S5 для российского рынка оснащался в базовой версии бензиновым мотором 1.5 мощностью 113 л.с., двум другим полагается турбомотор мощностью 147 л.с. того же рабочего объема. В качестве трансмиссии в обоих случаях предлагался вариатор.

В список оснащения модели включены 17-дюймовые диски, задние датчики парковки и система кругового обзора, датчик дождя, климат-контроль, обогрев сидений первого и второго ряда (а также рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя), наружная декоративная подсветка, панорамный люк, ассистент удержания в полосе движения, система мониторинга слепых зон и другие помощники.

Ранее сообщалось, что в Китае GAC Honda остановит выпуск автомобилей.

