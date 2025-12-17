Видео: Mercedes москвича полностью выгорел на дороге

В Москве Mercedes вспыхнул на дороге и попал на видео

В Москве Mercedes сгорел на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, от 16.12.25 / 04:13. Съезд с Звенигородского шоссе на ТТК в сторону Кутузовского проспекта, сгорел «Mercedes», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что иномарка горит на проезжей части, при этом пламя охватило транспорт полностью. Далее на записи заметно, что на место прибыли спасатели, которые оперативно потушили возгорание. В результате произошедшего Mercedes получил серьезные повреждения.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что автомобили затруднили движение транспорта, поскольку заняли две полосы, и водителям приходится объезжать место столкновения.

