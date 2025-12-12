Госавтоинспекция объявила о массовых проверках водителей в регионах

В регионах России с 12 по 14 декабря Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей. Об этом этом сообщают региональные управления ведомства.

В ходе проведения мероприятий будет осуществляться массовая остановка транспортных средств, с целью установления признаков нахождения водителя в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием и (или) медицинским освидетельствованием в порядке, установленном законодательством.

Автоинспекторы проведут профилактические мероприятия на дорогах Смоленской, Кировской, Пензенской областей и других регионов страны.

В Госавтоинспекции также призывают граждан обращаться в полицию, если увидят водителей, которые неадекватно ведут себя на дороге. В нетрезвом состоянии у человека, управляющего транспортным средством, замедляется реакция, снижается внимательность, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии предусмотрена ответственность в виде лишения права управления сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 45 тысяч рублей, а в случае повторного управления в состоянии опьянения – более строгая, в том числе и уголовная ответственность.

До этого стало известно, что в России вступили в силу новые штрафы для водителей за нарушения ПДД.

Отмечается, что изменения были внесены ранее и начали действовать 18 июля. Так, за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД водителю придется заплатить от семи до десяти тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года придется заплатить десять тысяч рублей, а также лишиться прав на четыре — шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще «стучать» на нарушителей ПДД в полицию.