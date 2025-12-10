Водителей предупредили о перекрытиях движения в центре Москвы 10 декабря

В Москве 10 декабря возможны локальные ограничения движения, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на Центр организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

«В течение дня в западной и центральной частях города возможны локальные ограничения движения. Также в вечерний разъезд возможны затруднения движения на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область», — сообщает канал.

В ведомстве призвали водителей автомобилей пересесть на общественный транспорт или выезжать на дороги после 19 часов, когда заторов станет меньше.

До этого юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун заявила, что свыше 60 новых дорожных знаков и табличек появятся на российских дорогах с 1 января 2026 года.

«Многие из которых уже протестированы, например, в Москве по ГОСТ Р 58398-2019, а с 1 января 2026 года должны будут вводиться в действие на всей территории страны», — сказала юрист.

Браун отметила, что в 2026 году в России будет введена более современная и усовершенствованная система знаков, которая ориентирована и на новые виды транспорта. Будут учтены индивидуальные средства мобильности, безопасность пешеходов, экология и другое.

Кроме того, в Москве полностью готова система фотовидеофиксации для проверки наличия полиса ОСАГО у водителей.

Ранее сообщалось, что Дорожные камеры с ИИ начали выявлять новый вид нарушений.