Россиянам рассказали, чем опасна глубокая разрядка аккумулятора автомобиля

Автоэксперт Хайцеэр перечислил причины быстрого выхода из строя аккумулятора
BLKstudio/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный аккумулятор может быстро выйти из строя по нескольким причинам. Одна из главных – глубокий разряд батареи. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«Основная причина выхода аккумулятора из строя – частые глубокие разряды. Это состояние, при котором уровень заряда падает ниже допустимого предела, обычно до 20% от номинальной емкости. В этом случае повреждаются пластины и электролит, особенно это опасно для свинцово-кислотных батарей. Как следствие – проблемы с накоплением и сохранением заряда, восстановить батарею не получится», – заявил эксперт.

Глубокий разряд аккумулятора возможен из-за утечки тока в электрической цепи автомобиля. Например, при плохом контакте клемм. Кроме того, высадить аккумулятор в ноль могут навороченные сигнализации, которые съедают много энергии, а также короткие поездки до 15 минут, когда батарея не успевает подзарядиться и работает на износ, отметил специалист.

Ресурс любого автомобильного аккумулятора имеет предел. По истечении 5–6 лет использования вероятность внезапной поломки батареи существенно увеличивается. При обнаружении первичных признаков неполадок рекомендуется измерить напряжение аккумулятора, которое в норме составляет 12,6 В при заглушенном двигателе. Целесообразно произвести заблаговременную замену аккумуляторной батареи, чтобы избежать потенциальных неприятностей в пути, предупредил Хайцеэр.

Ранее выяснились причины выпадения мотора на ходу у китайского кроссовера SWM.

