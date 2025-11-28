На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выяснились причины выпадения мотора на ходу у китайского кроссовера SWM

Автоэксперт Хайцеэр назвал 4 причины, из-за чего мог вывалиться мотор из китайского авто SWM
true
true
true
close
SWM

Двигатель из китайского кроссовера SWM G01 мог вывалиться из-за неправильно подобранных подушек или коррозии элементов крепления. Об этом сообщил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«Возможно, автопроизводитель не просчитал, какие подушки двигателя лучше всего ставить на эту машину или были не те крепления. Еще версия — за время эксплуатации произошла коррозия, ослабившая конструкцию креплений. Как мы знаем, производители бюджетных машин из КНР часто экономят на металле. Не стоит забывать и о ДТП, которое, возможно, случилось с этим автомобилем ранее. Вообще, эта ситуация из ряда вон выходящая», — сказал Хайцеэр.

По словам эксперта, за последние 5–6 лет качество китайских автомобилей значительно улучшилось. Это касается продукции крупных автоконцернов из КНР и в меньшей степени — небольших автокомпаний.

Если ничего под капотом не пострадало, то можно просто поставить мотор на место, считает собеседник. В случае с прогнившим металлом придется сваривать новые крепления. Это стоит не сотни тысяч рублей, но владельцу придется хорошо потратиться, отметил специалист.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в Санкт-Петербурге у владельца китайского кроссовера SWM G01 2023 года выпуска прямо на ходу начал барахлить двигатель, после чего его оторвало от подушек и он провалился вниз на дорогу.

Ранее автоэксперт посоветовал не заливать в китайские машины распространенный бензин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами