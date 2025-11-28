Выяснились причины выпадения мотора на ходу у китайского кроссовера SWM

Двигатель из китайского кроссовера SWM G01 мог вывалиться из-за неправильно подобранных подушек или коррозии элементов крепления. Об этом сообщил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«Возможно, автопроизводитель не просчитал, какие подушки двигателя лучше всего ставить на эту машину или были не те крепления. Еще версия — за время эксплуатации произошла коррозия, ослабившая конструкцию креплений. Как мы знаем, производители бюджетных машин из КНР часто экономят на металле. Не стоит забывать и о ДТП, которое, возможно, случилось с этим автомобилем ранее. Вообще, эта ситуация из ряда вон выходящая», — сказал Хайцеэр.

По словам эксперта, за последние 5–6 лет качество китайских автомобилей значительно улучшилось. Это касается продукции крупных автоконцернов из КНР и в меньшей степени — небольших автокомпаний.

Если ничего под капотом не пострадало, то можно просто поставить мотор на место, считает собеседник. В случае с прогнившим металлом придется сваривать новые крепления. Это стоит не сотни тысяч рублей, но владельцу придется хорошо потратиться, отметил специалист.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в Санкт-Петербурге у владельца китайского кроссовера SWM G01 2023 года выпуска прямо на ходу начал барахлить двигатель, после чего его оторвало от подушек и он провалился вниз на дорогу.

