«Газель» полностью выгорела на ТТК в Москве и попала на видео

В Москве на ТТК грузовик вспыхнул на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Газель» сгорела на ТТК в районе Сущевского Вала. Никто не пострадал, движение на этом участке кольца сильно затруднено», — говорится в публикации.

На кадрах с места ДТП видно, что прибывшие спасатели ликвидируют возгорание, при этом заметно – «Газель» получила серьезные повреждения. На место ДТП приехали сотрудники правоохранительных органов, которые установили все обстоятельства произошедшего. Кроме того, на записи видно, что вспыхнувший грузовик заблокировал две полосы движения.

До этого в Республики Башкирия пятеро несовершеннолетних пассажиров пострадали в ДТП с грузовиком. Авария произошла в Белорецком районе. На кадрах видно, что автомобили получили повреждения. У легковой машины смят кузов, разбиты стекла, а ее детали разлетелись по проезжей части, у грузовика – разбился бампер. По данным канала, в результате произошедшего водитель легковой машины получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Воронежской области легковушку с человеком в салоне разорвало в момент ДТП.