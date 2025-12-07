На видео попал удар маршрутки об электроопору в Челябинске

В Челябинске водитель автобуса на скорости протаранил столб и попал на видео

В Челябинске маршрутный автобус протаранил электроопору, сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры. ДТП произошло на Копейском шоссе, пострадали водитель и пассажиры автобуса.

«По предварительным данным, водитель, управляя маршрутным такси ПАЗ, (маршрут №129) не справился с управлением и совершил наезд на электроопору», — отмечается в сообщении.

В областном следственном управлении Следственного комитета РФ уточнили, что в ДТП пострадали три пассажира. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

«В настоящее время истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства», — отмечается в сообщении СК.

