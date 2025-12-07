Внедорожник переехал женщину в Пермском крае, она смогла спастись

В Пермском крае женщина спаслась после того, как ее переехал внедорожник

В Кунгуре Пермского края женщина смогла избежать травм при наезде внедорожника. Об этом сообщается на странице местной поисково-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».

«На телефон Поисково - спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о ДТП по улице Воровского, г.Кунгур, съезд автомобиля в кювет с последующим наездом на человека, человек под машиной», — отмечается в сообщении.

На место происшествия выехали спасатели, которые с помощью гидравлического инструмента извлекли 56-летнюю женщину из-под внедорожника. Утверждается, что она не пострадала: после осмотра врачами скорой помощи ее отпустили домой.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль упал в глубокий овраг, его пришлось вытягивать тросом.

