На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Внедорожник переехал женщину в Пермском крае, она смогла спастись

В Пермском крае женщина спаслась после того, как ее переехал внедорожник
true
true
true
close
Поисково - спасательная служба КМО/VK

В Кунгуре Пермского края женщина смогла избежать травм при наезде внедорожника. Об этом сообщается на странице местной поисково-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».

«На телефон Поисково - спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о ДТП по улице Воровского, г.Кунгур, съезд автомобиля в кювет с последующим наездом на человека, человек под машиной», — отмечается в сообщении.

На место происшествия выехали спасатели, которые с помощью гидравлического инструмента извлекли 56-летнюю женщину из-под внедорожника. Утверждается, что она не пострадала: после осмотра врачами скорой помощи ее отпустили домой.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль упал в глубокий овраг, его пришлось вытягивать тросом.

Ранее в Красноярском крае шесть человек пострадали в ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами