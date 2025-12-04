На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы 7 самых надежных кроссоверов Lexus

TopSpeed перечислил 7 самых надежных кроссоверов Lexus
true
true
true
close
Lexus

Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли 7 самых надежных кроссоверов Lexus.

Возглавил список Lexus GX 460 2023 модельного года. Его надежность оценивается в 89 баллов из 100 возможных. Второе место занимает кроссовер Lexus GX 460 2022 модельного года с рейтингом надежности 88 из 100 возможных. Замыкает «тройку» лидеров Lexus RX350 2022 модельного года с тем же показателем надежности, что и GX 460 2022 года.

В топ-7 самых надежных кроссоверов Lexus вошли также Lexus NX 300 (2021 года), Lexus RX 350 (2021 года), Lexus UX 200 (2022 года) и Lexus RX 350 (2024 года).

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы 10 дешевых спортивных автомобилей.

